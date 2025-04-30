Через ранкову атаку ворожих БпЛА постраждали три жителі передмістя Харкова

Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупаційна армія РФ близько 6:30 у середу атакувала шістьма ударними БпЛА м. Південне (Харківської обл.), внаслідок атаки постраждали три особи, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Після влучань сталися пожежі. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, пʼять приватних домоволодінь, шість автомобілів. 65-річна жінка та двоє чоловіків віком 25 та 64 роки отримали гостру реакцію на стрес", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).