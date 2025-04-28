Інтерфакс-Україна
Події
15:15 28.04.2025

Мерц оголосив перші кандидатури на посади міністрів у ФРН

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Мерц оголосив перші кандидатури на посади міністрів у ФРН

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц визначився з претендентами на ключові міністерські посади у своєму уряді, повідомляє в понеділок видання Politico.

Зокрема, на посаду міністра закордонних справ Мерц запропонував Йоганна Вадефула. За оцінками видання, це "досвідчений експерт у сфері зовнішньої та оборонної політики, покликаний керувати дипломатичними зусиллями Німеччини в період посилення глобалізації".

Міністерство економіки та енергетики, згідно з планом, очолить Катеріна Райхе; її ключовим завданням стане "відновлення промислового потенціалу" Німеччини.

Кандидатуру міністра оборони Мерц наразі не розкрив. ЗМІ повідомляли, що свою посаду в новому кабінеті може зберегти нинішній керівник оборонного відомства Борис Пісторіус.

Мерц також оголосив про створення Міністерства цифровізації. Метою глави нового відомства, Карстена Вільдбергера, стане просування "давно назрілих цифрових реформ", повідомляє Politico.

Теги: #мерц

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