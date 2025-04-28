Конклав для обрання нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня - ЗМІ

Римо-католицькі кардинали 7 травня розпочнуть таємний конклав для обрання нового Папи Римського, повідомило Reuters з посиланням на джерело у Ватикані.

"Римо-католицькі кардинали зустрінуться на таємному конклаві, щоб обрати нового лідера глобальної Церкви, починаючи з 7 травня, повідомило в понеділок високопоставлене джерело у Ватикані", - йдеться у повідомленні на сайті Reuters.

Зазначається, що дату конклаву було визначено під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу. Офіційне оголошення має бути незабаром.

Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Римо-католицької церкви для 1,4 мільярда вірян.