Інтерфакс-Україна
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15:10 28.04.2025

Конклав для обрання нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня - ЗМІ

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Римо-католицькі кардинали 7 травня розпочнуть таємний конклав для обрання нового Папи Римського, повідомило Reuters з посиланням на джерело у Ватикані.

"Римо-католицькі кардинали зустрінуться на таємному конклаві, щоб обрати нового лідера глобальної Церкви, починаючи з 7 травня, повідомило в понеділок високопоставлене джерело у Ватикані", - йдеться у повідомленні на сайті Reuters.

Зазначається, що дату конклаву було визначено під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу. Офіційне оголошення має бути незабаром.

Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Римо-католицької церкви для 1,4 мільярда вірян.

Теги: #конклав

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