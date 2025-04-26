У передмісті Харкова двоє постраждалих внаслідок ударів ворожих дронів

У суботу вранці щонайменше 4 ворожих дрони вдарили по території цивільних підприємств Дергачів (Харківська обл), повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Від російських ударів постраждали двоє цивільних чоловіків", - написав Задоренко у телеграм-каналі.

Він додав, що у одного з постраждалих - уламкові поранення, у іншого - перелом щиколотки унаслідок падіння та акубаротравма. Загрози їхньому життю немає.