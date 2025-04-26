Інтерфакс-Україна
Події
07:46 26.04.2025

Унаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік, серед поранених дитина

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Унаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік, серед поранених дитина

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька осіб дістали поранення, серед них – дитина, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У Кам’янському внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку загинув 67-річний чоловік. Постраждали четверо людей – три жінки та 11-річна дитина. Врятовано 18 людей, серед них – троє дітей", - написав Лукашук в своєму Телеграм вранці в суботу.

Унаслідок обстрілу сталася пожежа, пошкоджено квартири, три багатоповерхівки та шість автомобілів. Також атаки зазнав Дніпровський район – постраждав 52-річний чоловік, сталася пожежа, пошкоджено підприємства та будівлю, що не експлуатувалася, йдеться в повідомленні.

Ввечері окупанти атакували Межівську громаду Синельниківського району. Постраждав 35-річний чоловік, він лікуватиметься вдома. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та інфраструктуру.

"На ранок ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікопольщині. Цілили по Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовуються", – зазначив Лукашук.

Раніше повідомлялось, що ворожий безпілотник влучив у житлову дев’ятиповерхівку в Кам’янському Дніпропетровської області вночі 26 квітня.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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