Кропивницький зазнав чергової дронової атаки, пошкоджено складські приміщення - ОВА

В Кропивницькому в результаті ворожої дронової атаки пошкоджено складські приміщення, рятувальники працюють на місці для ліквідації наслідків обстрілу, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Станом на зараз, маємо інформацію про розбиті складські приміщення. Працюють рятувальники. За попередньою інформацією - всі живі", – написав Райкович в своєму Телеграм.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/16358