Естонія має намір розвивати оборонні спроможності швидше і довести оборонні видатки вище плану - до 5,4% ВВП

Уряд Естонії схвалив додаткову програму оборонних інвестицій KILP і має намір направляти до 2029 року на оборону в середньому по 5,4% валового внутрішнього продукту, повідомило в п'ятницю бюро комунікації уряду.

"Рішення уряду означає, що ми рухатимемося вперед швидше, ніж раніше, з нарощуванням оборонних можливостей Естонії - з точки зору сухопутної, повітряної та морської війни", - заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал (Kristen Michal).

За його словами, "протягом наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро. Це найбільше зростання видатків на оборону в новітній історії, що дасть нам змогу швидше розвивати протиповітряну оборону Естонії, збільшувати вогневу міць сухопутних військ, створювати глибокі бойові спроможності та приділяти особливу увагу розвитку безпілотної війни та радіоелектронної боротьби".

Під час розвитку обороноздатності Естонії уряд керується військовими порадами головнокомандувача Сил оборони, які включають у себе, крім цілей, поставлених НАТО, також досвід розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.