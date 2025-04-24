У МЗС та дипустановах України в світі приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару РФ по Києву

У Міністерстві закордонних справ та закордонних дипломатичних установах України у світі будуть приспущені державні прапори на знак жалоби через масований удар РФ по Києву 24 квітня.

"У п’ятницю, 25 квітня, у МЗС та закордонних дипломатичних установах України по всьому світу будуть приспущені державні прапори на знак жалоби за жертвами ракетного удару по Києву 24 квітня. Висловлюємо наші співчуття рідним і близьким", - сказано у повідомленні МЗС у Facebook.