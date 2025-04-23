Інтерфакс-Україна
Події
11:15 23.04.2025

Українська делегація прибула до Лондона

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Українська делегація прибула до Лондона

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з американськими та європейськими співрозмовниками.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", - повідомив Єрмак у своєму телеграм-каналі у середу.

За його словами, сторони будуть обговорювати способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Теги: #делегація #лондон

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