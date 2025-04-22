МЗС Франції: запропоноване Путіним "перемир'я" - це маркетингова операція з бомбою в руці

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що так зване великоднє "перемир'я" РФ було "маркетинговою операцією".

В інтерв’ю France info Барро заявив, що тимчасове "перемир'я" Путіна — це "маркетингова операція з бомбою в руці". На думку міністра, це було спрямовано на те, аби "запобігти нетерпінню і злості президента Трампа".

"Коли Москва говорить про мир, її удари продовжуються. Минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Володимир Путін також повинен погодитися на нього", - написав Барро у соцмережі Х після інтерв’ю.