На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 121 бойове зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали одного ракетного та 101 авіаційного ударів, застосувавши три ракети та 177 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На куп’янському напрямку ворог проводив дві наступальні дії поблизу Петропавлівки та Загризового.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

На сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Маркового та Ступочок.

На торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, чотири боєзіткнення ще тривають.

На новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу. Ще одна атака триває до цього часу. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

На гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Малинівці та Залізничному.

На оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового.

Під авіаударами опинилися Щербаки, Новояковлівка та Степногірськ.

На Курщині відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 30 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На харківському та гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fLTZN43v3nCevgPz1hgNAGxXmYDyktSZPevj337BrJPh6bhhKB2ZQgC1g2uH954l