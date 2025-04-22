Інтерфакс-Україна
Події
00:19 22.04.2025

На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

2 хв читати

Від початку доби на фронті відбулось 121 бойове зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали одного ракетного та 101 авіаційного ударів, застосувавши три ракети та 177 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На куп’янському напрямку ворог проводив дві наступальні дії поблизу Петропавлівки та Загризового.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

На сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Маркового та Ступочок.

На торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, чотири боєзіткнення ще тривають.

На новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу. Ще одна атака триває до цього часу. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

На гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Малинівці та Залізничному.

На оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового.

Під авіаударами опинилися Щербаки, Новояковлівка та Степногірськ.

На Курщині відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 30 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На харківському та гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fLTZN43v3nCevgPz1hgNAGxXmYDyktSZPevj337BrJPh6bhhKB2ZQgC1g2uH954l

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:31 21.04.2025
Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

16:43 21.04.2025
Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:18 21.04.2025
Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

23:01 20.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 252 військовослужбовці - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 252 військовослужбовці - Генштаб

22:56 20.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

04:30 20.04.2025
Втрати ворога на покровському напрямку становлять 165 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 165 військовослужбовців - Генштаб

08:14 18.04.2025
Сили оборони вразили за добу десять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу десять районів зосередження окупантів

07:56 17.04.2025
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 173 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 173 од. автотехніки - Генштаб

02:22 17.04.2025
На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб

На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб

00:36 17.04.2025
Втрати ворога на покровському напрямку становлять 205 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 205 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

ОСТАННЄ

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є пошкодження та пожежі – ОВА

Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

На ПП "Шегині" до 10 травня обмежать рух легкового транспорту

У ДТП на Львівщині загинули троє людей

Двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожого авіаудару по Петропавлівці на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА