Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

У понеділок ввечері у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері.

"Потерпілий загинув на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, ЗС РФ обстріляли з артилерії Купʼянськ. Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).