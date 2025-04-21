Інтерфакс-Україна
Події
22:04 21.04.2025

Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

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Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

У понеділок ввечері у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері.

"Потерпілий загинув на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, ЗС РФ обстріляли з артилерії Купʼянськ. Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли

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