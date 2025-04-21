Інтерфакс-Україна
Події
18:02 21.04.2025

Путін заявив, що бойові дії поновлено після завершення великоднього перемир'я

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Бойові дії після завершення великоднього перемир'я відновилися, заявив Володимир Путін.

"Бойові дії відновлено", - цитують Путіна росЗМІ.

Він зазначив, що під час великоднього перемир'я спостерігалося зниження активності.

Путін також сказав, що РФ схвалює зниження активності, "готові подивитися на майбутнє".

Він вважає, що Київ "намагається перехопити ініціативу, говорити про розширення рамок за часом і об'єктами ураження". "Ми маємо подумати й уважно все оцінити, подивитися результати перемир'я", - додав він.

Теги: #путін #війна #фронт

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