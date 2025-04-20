Кількість боєзіткнень на фронті скоротилася в суботу після зростання протягом тижня

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

127 бойових зіткнень було зафіксовано на фронті протягом минулої доби, 19 квітня, з них найбільше на покровському напрямку, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Днем раніше на фронті було зафіксовано 162 бойових зіткнення, у четвер – 143, у середу 125. Таким чином у суботу фіксувалося зниження активності противника після тривалого зростання.

На покровському напрямку в суботу було відбито 39 ворожих атак, у п'ятницю – 54, у четвер – 64, у середу – 29. Суттєво знизилася активність противника на харківському напрямку (дві атаки у суботу, сім у п'ятницю). На гуляйпільському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій, як і у п'ятницю, не проводив.

Натомість за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників, тоді як позаминулої доби - вісім.

Згідно карт Генерального штабу, площа контролю Збройних сил України у Курській області РФ за добу не змінилася, про дії Сил оборони в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляється.