Інтерфакс-Україна
Події
20:59 15.04.2025

За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

1 хв читати
За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

Виконавча рада ЮНЕСКО 14 квітня на 221-й сесії підтримала ініціативу України про проголошення 27 листопада Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"За результатами голосування Виконавча рада ЮНЕСКО, до складу якої входять 58 держав-членів Організації, більшістю голосів ухвалила відповідне рішення", - йдеться у повідомленні МЗС на сайті у вівторок.

"Цей день покликаний популяризувати науку та заохочувати молодь у всьому світі до участі в наукових дослідженнях. На нашу думку, обидві цілі є критично важливими для сталого розвитку. Навіть під час війни Україна думає про майбутнє, адже ми захищаємо не лише своє право на існування, а й краще майбутнє для наших дітей та всієї міжнародної спільноти", — наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга, якого цитує пресслужба.

Зазначається, 27 листопада є символічною датою для України, адже в цей час відзначається день народження видатного українського науковця Бориса Патона та день заснування Національної академії наук України.

Теги: #день_науки #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 18.03.2025
В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

16:56 05.03.2025
Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

13:27 07.02.2025
Звіт ЮНЕСКО щодо пошкоджень в Одесі доопрацьовується, буде переданий МКСК – омбудсмен

Звіт ЮНЕСКО щодо пошкоджень в Одесі доопрацьовується, буде переданий МКСК – омбудсмен

09:40 03.02.2025
Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО стосовно санкцій за пошкодження пам’яток в Одесі

Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО стосовно санкцій за пошкодження пам’яток в Одесі

21:15 15.05.2021
Зеленський: Символічно, що в третю суботу травня в Україні відзначають і День Європи, і День науки

Зеленський: Символічно, що в третю суботу травня в Україні відзначають і День Європи, і День науки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими

ОСТАННЄ

Наразі невідомо, чи планує Трамп прийняти запрошення відвідати Україну

Рада спростила механізм списання військового майна

США відмінили ще 139 грантів на суму $214 млн – Рубіо

Шлях України до НАТО незворотній і "нічого не змінилося", але членство не буде частиною мирної угоди — Рютте

КНДР постачає Росії до 260 тис. боєприпасів на місяць – ЦПД

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

Україні необхідно напрацювати механізми обмеження доступу до російського контенту – нардеп Юрчишин

Поліція Київщини спільно з СБУ викрила священнослужителя, який "приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн

Новий Порядок здобуття середньої освіти призведе до закриття 64 із 174 освітніх закладів Херсонщини - ОВА

Фіцо поїде у Москву на 9 травня, попри застереження Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА