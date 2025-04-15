За ініціативою України 27 листопада проголошено Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку

Виконавча рада ЮНЕСКО 14 квітня на 221-й сесії підтримала ініціативу України про проголошення 27 листопада Міжнародним днем залучення до науки заради сталого розвитку, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"За результатами голосування Виконавча рада ЮНЕСКО, до складу якої входять 58 держав-членів Організації, більшістю голосів ухвалила відповідне рішення", - йдеться у повідомленні МЗС на сайті у вівторок.

"Цей день покликаний популяризувати науку та заохочувати молодь у всьому світі до участі в наукових дослідженнях. На нашу думку, обидві цілі є критично важливими для сталого розвитку. Навіть під час війни Україна думає про майбутнє, адже ми захищаємо не лише своє право на існування, а й краще майбутнє для наших дітей та всієї міжнародної спільноти", — наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга, якого цитує пресслужба.

Зазначається, 27 листопада є символічною датою для України, адже в цей час відзначається день народження видатного українського науковця Бориса Патона та день заснування Національної академії наук України.