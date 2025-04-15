Підсудні російські військовополонені не визнають провину і хочуть на обмін – заступник голови Ірпінского суду Київщини

Російські військовополонені, які є обвинуваченими в злочинах проти цивільних на Київщині, хочуть піти на обмін, зазначає заступник голови Ірпінського суду Київщини Михайло Одарюк.

"У нас є двоє росіян. Обидва військовополонені. Один має два кримінальних провадження, наразі вони розглядаються, інший має одне. Всі вони пов'язані з особливо тяжкими злочинами – розстрілами, вбивством цивільного населення", - розказав Одарюк в ексклюзивному відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про очні справи проти російських військових, які є на розгляді в Ірпінському суді (Юрисдикція суду поширюється на Ірпінь, Бучу та Гостомель Київщини– ІФ-У).

За словами Одарюка, справи розглядаються колегіально, оскільки передбачено довічне позбавлення волі за скоєні злочини, а суд присяжних не працює у зв'язку з воєнним станом.

"Загалом вони (російські військові) поводять себе спокійно, не визнають свою провину, наскільки мені відомо. Вважаю, що вони також хочуть бути обміняними в подальшому на наших військових", - зазначив заступник голови суду.

При цьому Одарюк додав: "Один з них говорив, що, можливо, і повернеться потім на війну".

Відповідаючи на питання, як окупанти пояснюють скоєння злочинів проти цивільних, суддя сказав: "Про це не можу розповідати, тому що ще триває судовий розгляд…. вони ще не допитані як обвинувачені, скоріш за все будуть давати свої покази наприкінці (судового розгляду), якщо забажають взагалі їх давати".