Знешкоджено російську ФАБ-500, яка не розірвалася в передмісті Харкова

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили неподалік житлового сектору селища Слатине (Харківська обл.) російську ФАБ-500, яка не розірвалася, та транспортували її для подальшого знешкодження

"Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент здетонувати", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.