Інтерфакс-Україна
Події
15:56 12.04.2025

Знешкоджено російську ФАБ-500, яка не розірвалася в передмісті Харкова

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Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили неподалік житлового сектору селища Слатине (Харківська обл.) російську ФАБ-500, яка не розірвалася, та транспортували її для подальшого знешкодження

"Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент здетонувати", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Теги: #харків #фаб #знешкодження

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