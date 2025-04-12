Дві людини дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області

Внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ Білозерки дві людини дістали поранень, повідомляє телеграм-канал Херсонської ОВА у суботу.

"До лікарні звернулись двоє літніх жителів Білозерки, котрі постраждали внаслідок російського обстрілу 9 квітня. Внаслідок "прильоту" 79-річна жінка та 83-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми, струс головного мозку та контузії", - ідеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.