Інтерфакс-Україна

Події

10:10 11.04.2025

Минулої ночі збито 24 ворожі БпЛА, 13 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

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Минулої ночі збито 24 ворожі БпЛА, 13 безпілотників-імітаторів не досягли цілей
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 24 ударних БпЛА типу Shahed, 13 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом поточної та за минулу добу (із 09.00 10 квітня по 09.00 11 квітня) противник атакував балістичною ракетою (по м. Дніпро) із Ростовської обл. та 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.

 

Теги: #атака_бпла_рф

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