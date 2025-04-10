Інтерфакс-Україна

Події

12:05 10.04.2025

Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні – віцепрем’єр Стефанішина

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Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні – віцепрем’єр Стефанішина

Технічні консультації по угоді щодо мінералів з США з участю команд Міністерств юстиції та економіки України відбудуться завтра, у п’ятницю, у Вашингтоні, повідомила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина.

"Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра", – сказала вона на пресконференції в Брюсселі в четвер.

"Але одне я можу підтвердити напевно: ніщо в угоді не може бути узгоджено Україною таким чином, щоб підірвати існуючі зобов'язання, які має Україна, в тому числі фінансові в рамках Ukraine Facility, макрофінансової допомоги, співробітництва з МВФ", – сказала віцепрем’єрка.

Стефанішина нагадала, що цей новий проєкт угоди, як і попередній рамковий, був запропонований Сполученими Штатами.

Вона наголосила, що Україна веде переговори щодо угод, які спрямовані на акумулювання ресурсів для реінвестування в країну.

"Текст, представлений Україні, не є таким, що повністю відображає підхід України, тому наша технічна команда працюватиме в п'ятницю над тим, щоб збалансувати його, що дозволить нам мати дуже прості, зрозумілі принципи, на яких базуватиметься майбутній текст угоди", – зазначила вона.

Водночас Стефанішина зауважила, що переговорна команда розглядає цю угоду з США як велику можливість, яка дійсно може допомогти Україні просунутися у цій війні.

Теги: #угода_про_копалини #консультації

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