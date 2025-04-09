Інтерфакс-Україна

Події

06:10 09.04.2025

Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп під час виступу на заході в Національно-республіканському комітеті Конгресу заявив, що США незабаром оголосить про значні мита на імпорт фармацевтичних товарів, повідомляє Reuters у середу.

"Дуже скоро ми оголосимо великі тарифи на лікарські засоби, і коли компанії це почують - вони підуть з Китаю, підуть з інших країн, тому що більшість своєї продукції вони продають саме у нас. Вони відкриватимуть заводи по всій території США", - заявив Трамп.

Джерело:https://www.reuters.com/world/us/trump-says-us-will-soon-announce-tariffs-pharmaceutical-imports-2025-04-09/

Теги: #мита #ліки #сша

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