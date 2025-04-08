Кабмін унормував передачу в оренду будівель закладів освіти для тимчасового проживання переселенців

Кабінет міністрів унормував передачу в оренду будівель, споруд, приміщень закладів і установ освіти державної та комунальної форми власності для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до порядку передачі в оренду державного та комунального майна, зокрема, порядок доповнено новим розділом "Особливості передачі в оренду будівель, споруд, приміщень (їх окремих частин) закладів і установ освіти для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Передбачено, що передача в оренду будівель, споруд, приміщень (їх окремих частин) закладів і установ освіти державної та комунальної форми власності для тимчасового проживання переселенців здійснюється на період воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування без проведення аукціону відповідно до порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

Встановлено, що будівлі, споруди, приміщення (їх окремі частини) закладів і установ освіти передаються в оренду виключно для забезпечення тимчасового проживання переселенців і не можуть використовуватися в комерційних цілях та не можуть бути викуплені орендарями.