СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Служба безпеки України зібрала нові докази злочинної діяльності російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка виправдовує війну РФ проти України та закликає до захоплення нашої держави, інформують в СБУ.

"Фігурантка входить до медійного пулу кремля, який використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах москви", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

"Задокументовано, як Скабєєва неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України. Також вона пропонувала командуванню окупантів знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави, щоб знеструмити цілі регіони в країні", - зазначають в СБУ.

Для цього, як наголошується в повідомленні, російська пропагандистка агітувала використовувати комбіновані ракетно-дронові удари по ключових енергогенеруючих підприємствах, особливо у холодну пору року.

"Ці та інші тези Скабєєва регулярно просуває в ефірах передачі "60 хвилин" на одному з провідних рупорів кремля – телеканалі "росія-1", - уточнюють у відомстві.

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності російської пропагандистки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за 4-ма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації), ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації), ст. 436 (пропаганда війни).

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя в росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.