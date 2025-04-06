Інтерфакс-Україна

Події

00:01 06.04.2025

Внаслідок обстрілу Миколаєва двоє людей дістали поранення

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Внаслідок атаки ударних БПЛА по Миколаєву двоє людей дістали поранення, пошкоджені сім приватних будинків, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Поранено двоє людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно. Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль", - написав він.

Перед тим у місті оголосили повітряну тривогу, про загрозу атаки "Шахедів" попередили Повітряні сили ЗСУ.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/13710

Теги: #поранені #миколаїв #обстріл

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