Внаслідок обстрілу Миколаєва двоє людей дістали поранення
Внаслідок атаки ударних БПЛА по Миколаєву двоє людей дістали поранення, пошкоджені сім приватних будинків, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Поранено двоє людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно. Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль", - написав він.
Перед тим у місті оголосили повітряну тривогу, про загрозу атаки "Шахедів" попередили Повітряні сили ЗСУ.
Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/13710