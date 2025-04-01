Інтерфакс-Україна

Події

17:46 01.04.2025

У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

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У Херсонській громаді у березні від ворожих обстрілів та атаки з беспілотників загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сумні підсумки березня у Херсонській громаді: 168 поранених і 17 загиблих. Херсон пам'ятає кожного і кожну", - написав він у телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, у лютому внаслідок російських обстрілів загинули 13 жителів Херсона, а ще 113 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У січні 2025 року в Херсоні від ворожих атак загинуло 16 жителів, а ще 154 херсонців було травмовано.

Теги: #херсон #обстріли

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