У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

У Херсонській громаді у березні від ворожих обстрілів та атаки з беспілотників загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сумні підсумки березня у Херсонській громаді: 168 поранених і 17 загиблих. Херсон пам'ятає кожного і кожну", - написав він у телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, у лютому внаслідок російських обстрілів загинули 13 жителів Херсона, а ще 113 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У січні 2025 року в Херсоні від ворожих атак загинуло 16 жителів, а ще 154 херсонців було травмовано.