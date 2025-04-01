Інтерфакс-Україна

Події

16:59 01.04.2025

Кількість боєзіткнень на фронті в березні знизилась на чверть порівняно з лютим, обстрілів натомість стало суттєво більше - Міноборони

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Кількість боєзіткнень на фронті в березні знизилась на чверть порівняно з лютим, обстрілів натомість стало суттєво більше - Міноборони
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість бойових зіткнень на всіх фронтах російсько-української війни упродовж березня зросла у порівнянні з лютим до 4 тис 270 проти 3 тис 274, а від початку року відбулося 12 тис 631 бойове зіткнення, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у вівторок.

У відомстві відзначають, що таке зниження відбулося "на тлі переговорного процесу щодо припинення вогню".

Натомість у березні авіація російської армії збільшила кількість ударів керованими авіаційними бомбами по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони до 4 тис 800 порівняно з 3 тис 370 у лютому.

Загалом за три місяці 2025 року ворожа тактична авіація скинула 10 тис 577 КАБів, а за весь минулий рік - близько 40 тис.

Протягом минулої доби, 31 березня, на всіх фронтах було зафіксовано 216 бойових зіткнень, з них найбільше – на покровському напрямку в Донецкій області, де українські захисники зупинили 79 наступальних дій агресора. У Курській області РФ підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників.

Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів по власній території із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів Курської області. Усього ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 99 авіаційних ударів за добу, залучив три ракети та скинув 169 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів.

Теги: #міноборони #фронт #обстріли

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