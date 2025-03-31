Харків’янка, яка передавала представнику РФ дані про Сили оборони в місті, отримала 15 років ув'язнення - прокуратура

Комінтернівський районний суд Харкова визнав винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), 36-річну офіційно ніде непрацюючу місцеву мешканку.

"Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна... Наразі триває строк на апеляційне оскарження", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

ЯК було встановлено, наприкінці 2023 року жінка почала спілкуватись з представником РФ і за його завданням стала збирати і передавати відомості про місце дислокації українських захисників у Харкові. Обвинувачена мала проросійські погляди і була готова працювати "за ідею", тому грошей за ці дані вона не отримувала.

Жінка передавала відомості про місця зосереджень українських військових у вигляді текстових повідомлень. Цю інформацію ЗС РФ використовували для планування прицільних атак по Харкову.

Правоохоронці затримали жінку на початку 2024 року. Під час обшуків у неї було виявлено та вилучено телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину частково. Вона заявила, що має комуністичні погляди і вважає, що з РФ "треба дружити". За твердженням фігурантки, наявністю українських військових на певних локаціях цікавився її знайомий, який проживає на тимчасово окупованих територіях Луганської області і нібито мав на меті переїхати до Харкова - йому вона і передавала зібрані дані.

"Винуватість жінки повністю знайшла своє підтвердження сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення", - зазначаються у пресслужбі Харківської облпрокуратури.