Через ворожі авіаудари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителі

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, завданих ЗС РФ по Купʼянську (Харківська обл.) у суботу ввечері.

"Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Двоє чоловіків віком 65 і 54 років зазнали гострої реакції на стрес. Отримали поранення дві жінки, яким 53 та 54 років відповідно, їх доставили до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).