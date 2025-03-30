Інтерфакс-Україна

Події

14:26 30.03.2025

Через ворожі авіаудари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителі

1 хв читати

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, завданих ЗС РФ по Купʼянську (Харківська обл.) у суботу ввечері.

"Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Двоє чоловіків віком 65 і 54 років зазнали гострої реакції на стрес. Отримали поранення дві жінки, яким 53 та 54 років відповідно, їх доставили до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #купянськ #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 28.03.2025
Генштаб: завдано авіудару по ПП "Погар" у Брянський області РФ

Генштаб: завдано авіудару по ПП "Погар" у Брянський області РФ

12:10 28.03.2025
У Куп'янську троє постраждалих через ворожі обстріли

У Куп'янську троє постраждалих через ворожі обстріли

20:20 24.03.2025
У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетного удару РФ

У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетного удару РФ

14:06 22.03.2025
"Харківобленерго" відновило пошкоджену електромережу в Куп'янському районі

"Харківобленерго" відновило пошкоджену електромережу в Куп'янському районі

19:06 21.03.2025
УДАР вимагає відкликати законопроєкт про дозвіл на розстріл демонстрацій

УДАР вимагає відкликати законопроєкт про дозвіл на розстріл демонстрацій

17:59 21.03.2025
У 12 населених пунктах Харківщини, знеструмлених через обстріл, частково відновлено електропостачання – Синєгубов

У 12 населених пунктах Харківщини, знеструмлених через обстріл, частково відновлено електропостачання – Синєгубов

16:46 20.03.2025
Внаслідок удару по Краматорську постраждали четверо цивільних

Внаслідок удару по Краматорську постраждали четверо цивільних

09:14 20.03.2025
Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

16:11 19.03.2025
Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

13:12 12.03.2025
Житель Купʼянська шпиталізований з пораненням через ворожий артобстріл

Житель Купʼянська шпиталізований з пораненням через ворожий артобстріл

ВАЖЛИВЕ

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

У Харкові вже десятеро постраждалих, серед них два підлітки - Синєгубов

ОСТАННЄ

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

Зеленський розглядає можливість проведення виборів після встановлення режиму припинення вогню - The Economist

Нетаньягу, незважаючи на ордер МКС, відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном - ЗМІ

Волонтери УЧХ взяли участь у пошуково-рятувальних роботах після атак РФ по Харкову та Кривому Рогу

ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі

США були вплетені у війну в Україні набагато глибше, ніж було відомо раніше, – розслідування NYT

У корпусі ЦДКК, постраждалому від атаки РФ, завершено 30% ремонтних робіт - УЧХ

Україна надає інформацію щодо ударів РФ, очікує від всіх союзників реакції на цей терор - Зеленський

Трамп упевнений, що Гренландія так чи інакше увійде до складу США

Уповноважений з питань зниклих безвісти Добросердов задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА