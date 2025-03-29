ЄС планує долучитися до фінансування "Радіо Свобода" – ЗМІ

Комітет постійних представників 27 держав Європейського Союзу (Coreper), який проводить засідання на рівні послів, у п'ятницю обговорив питання щодо можливості фінансування "Радіо Свобода" силами ЄС, повідомляє у суботу "Європейська правда" с посиланням на дипломатичні джерела.

"Незважаючи на те, що США розблокували деякі кошти для "Радіо Свобода" після відповідного судового позову, у держав ЄС існує спільна думка про необхідність довгострокового рішення щодо фінансування цього медіа", - йдеться у повідомленні ЄП.

За інформацією видання, посол Чехії на засіданні Coreper виступив з короткою розповіддю щодо поточної ситуації навколо функціонування "Радіо Свобода", очікується, що Єврокомісія розробить детальні пропозиції щодо можливості фінансування або співфінансування даного медіа, і після цього посли держав ЄС повернуться до цього питання на одному з засідань Coreper.

Також питання фінансування "Радіо Свобода" обговорять на засіданні однієї з експертних робочих груп Ради ЄС 10 квітня, додає ЄП

Як повідомлялось, 25 березня Агентство США з глобальних медіа (USAGM) зобов'язалося виділити Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) частину коштів, виділених йому Конгресом, після того, як суд у США вислухав аргументи щодо того, чи мало право федеральне агентство розірвати грантову угоду з мовником, повідомило RFE/RL. Як стверджує мовник, фінансування покривало би видатки на двотижневий термін.

Раніше повідомлялось, RFE/RL подали у вівторок, 19 березня, до суду на USAGM та чиновників Карі Лейк і Віктора Моралеса, які прагнуть припинити федеральне грантове фінансування новинної платформи. Раптове розірвання договору відбулося після підписання президентом Дональдом Трампом у п'ятницю пізно ввечері указу із закликом до ліквідації "нестатутних компонентів" кількох державних установ, у тому числі й USAGM.

У позові стверджується, що фінансування діяльності є "статутною функцією" USAGM а відмова агентства виплатити виділені на федеральному рівні кошти порушує федеральний закон, оскільки RFE/RL фінансується Конгресом через USAGM з метою сприяння вільному поширенню інформації в усьому світі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський анонсував обговорення у понеділок колегами з країн ЄС майбутнього мовлення RFE/RL після припинення його фінансування.

Радіо "Свобода" (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 - Радіо Визволення) - інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний ЗМІ. Фінансується Конгресом США. "Голос Америки" (Voice of America) - міжнародна медіамовна організація, яка працює більш ніж 40 мовами онлайн, на радіо та телебаченні.