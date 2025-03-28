Одного цивільного поранено внаслідок обстрілу в Херсонській області - ОВА

Один цивільний отримав поранення внаслідок обстрілу села Микільське, повідомляють в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"У Микільському під російський обстріл потрапив літній чоловік. Внаслідок ворожої атаки 83-річний житель дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове пораненя голови. Бригада "екстренки" надала потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився", - сказано в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/33474