Інтерфакс-Україна

Події

22:53 28.03.2025

Одного цивільного поранено внаслідок обстрілу в Херсонській області - ОВА

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Один цивільний отримав поранення внаслідок обстрілу села Микільське, повідомляють в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"У Микільському під російський обстріл потрапив літній чоловік. Внаслідок ворожої атаки 83-річний житель дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове пораненя голови. Бригада "екстренки" надала потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився", - сказано в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/33474

Теги: #херсонська #поранений #обстріл

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