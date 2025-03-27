Болгарія пропонує розмістити морський координаційний центр моніторингу Чорного моря

Болгарія запропонувала розмістити багатонаціональний морський координаційний центр для гарантування безпеки судноплавства в західній частині Чорного моря в рамках майбутньої архітектури безпеки, що підтримує Україну, повідомив болгарський уряд.

З такою пропозицією на Паризькому саміті "Коаліції охочих" виступив прем'єр-міністр країни Росен Желязков , йдеться в прес-релізі уряду у четвер.

"Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства та здійснювати моніторингову діяльність – по повітрю та воді, а також критичної інфраструктури, а також усіх потенційних ворожих дій на території Чорного моря", – сказав прем’єр-міністр Желязков після участі у нараді, слова якого наводяться у пресрелізі.

Зазначається, що болгарська пропозиція включає механізм "постійного морського спостереження та раннього попередження [сповіщень] про потенційні загрози", а також моніторинг критичної підводної інфраструктури в Чорному морі.