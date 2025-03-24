Інтерфакс-Україна

Події

19:33 24.03.2025

Посли G7 вітають підписання Зеленським закону про створення спеціальних адміністративних судів

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Посли G7 вітають підписання Зеленським закону про створення спеціальних адміністративних судів

Посли G7 в Україні вітають підписання закону президентом України Володимиром Зеленським закону, який передбачає утворення двох адміністративних судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративний суд,

"Ми вітаємо підписання Президентом Зеленським закону про створення спеціалізованих адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій – ключового етапу судової реформи, відповідно до вимог МВФ та ЄС. G7 готові підтримувати імплементацію цього закону", - ідеться в повідомленні групи послів G7 у соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у лютому прийняла закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, в якому передбачено замість створення Вищого адміністративного суду створення двох спеціалізованих адмінсудів. Законопроєкт був погоджений з Міжнародним валютним фондом.

 

Теги: #спецадмінсуди #g7

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