Ворог продовжує атакувати дронами Київщину, є наслідки в трьох районах

Російські війська продовжують здійснювати нічні дронові атаки на Київську область, у Вишгородському районі сталася пожежа травяного настилу та лісу, у Броварському та Бучанському зафіксовано падіння уламків, повідомляє пресслужба Київському обласної військової адміністрації (КОВА).

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, внаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загорання травяного настилу та лісу. Пожежі оперативно ліквідовані. Також падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.