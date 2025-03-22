Інтерфакс-Україна

Події

08:52 22.03.2025

Ворог продовжує атакувати дронами Київщину, є наслідки в трьох районах

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Ворог продовжує атакувати дронами Київщину, є наслідки в трьох районах

Російські війська продовжують здійснювати нічні дронові атаки на Київську область, у Вишгородському районі сталася пожежа травяного настилу та лісу, у Броварському та Бучанському зафіксовано падіння уламків, повідомляє пресслужба Київському обласної військової адміністрації (КОВА).

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, внаслідок падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі сталося загорання травяного настилу та лісу. Пожежі оперативно ліквідовані. Також падіння уламків фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

 

Теги: #наслідки #київська #атака

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