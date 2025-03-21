В Україну вже повернули понад чотири тисячі військовополонених

В Україну вдалося повернути 4 тис. 306 військовополонених, йде робота над тим, щоб повернути кожного, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже більше ніж три роки, майже увесь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб – усі служби, які повертають полонених. Вже більше ніж 4 тисячі людей повернули: 4306. І повернемо всіх", - сказав Зеленський, виступаючи на конференції Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Надія, боротьба, повернення - три роки".

Він також зауважив, що коли Україна говорить з американською стороною та іншими партнерами про те, як завершити війну, то звільнення полонених обговорюється як один із перших кроків.

Президент подякував кожному, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному, а також командній роботі Офісу президента, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена й усіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються.

"Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є і буде", - наголосив Зеленський.