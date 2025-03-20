Інтерфакс-Україна

Події

10:58 20.03.2025

Шмигаль: Україна отримала EUR1 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи ERA

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Шмигаль: Україна отримала EUR1 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи ERA

Україна отримала EUR1 млрд від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже EUR4 млрд", - написав Шмигаль у телеграм у четвер.

Заморожені російські активи, за його словами, "мають працювати на користь держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України".

Теги: #era #транш

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