Зеленський і Трамп обговорили ситуацію в Курській області, звільнення полонених і повернення українських дітей

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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у середу обговорили, зокрема, ситуацію в Курській області, звільнення військовополонених і повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами, повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбріфінгу.

"Вони обговорили ситуацію в Курську і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними штабами в міру розвитку ситуації на полі бою", - заявила вона.

Також Левітт зазначила, що Зеленський подякував Трампу за продовження просування гуманітарних питань, включаючи обмін військовополоненими.

"Президент Зеленський також подякував президенту Трампу за продовження просування гуманітарних питань, включаючи обмін військовополоненими. Він зазначив, що щойно відбувся успішний обмін, і подякував президенту Трампу за його лідерство в цьому питанні", - наголосила вона.

Левітт сказала, що під час розмови було обговорено питання повернення викрадених з України дітей

"Президент Трамп також запитав президента Зеленського про дітей, які зникли безвісти з України під час війни, в тому числі тих, які були викрадені. Президент Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти повернути цих дітей додому", - зазначила речниця.