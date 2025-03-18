П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок атаки російського дрона у приватну автівку у Харківській області, повідомляє телеграм-канал Нацполіції у вівторок.

"Російський дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині: поліція документує наслідки обстрілу. Постраждали п'ятеро громадян. Чотирьох із них з різними травмами доправили до лікарні. Один чоловік відмовився від госпіталізації", - повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції.

Додано, що атака відбулася на трасі в Куп'янському районі. Дві жінки, а також троє чоловіків зазнали акубаротравм та осколкових поранень.