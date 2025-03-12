Події

18:21 12.03.2025

Представники США вирушили до РФ для обговорення припинення вогню в Україні – Трамп

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Представники США вирушили до РФ для обговорення припинення вогню в Україні – Трамп
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні, повідомляє The Guardian.

За даними видання, про це Трамп заявив в ході зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

"Президент США сказав, що у США "є люди, які їдуть до Росії прямо зараз», і додав, що "тепер це залежить від Росії", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що Трамп наполягав на тому, що "ми отримали деякі позитивні повідомлення про припинення вогню".

Теги: #трамп

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