Представники США вирушили до РФ для обговорення припинення вогню в Україні – Трамп

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні, повідомляє The Guardian.

За даними видання, про це Трамп заявив в ході зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

"Президент США сказав, що у США "є люди, які їдуть до Росії прямо зараз», і додав, що "тепер це залежить від Росії", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що Трамп наполягав на тому, що "ми отримали деякі позитивні повідомлення про припинення вогню".