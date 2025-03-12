У держави не існує окремих політик чи програм для українців за кордоном - Чернишов

Заохочення до повернення українців з-за кордону не є основною політикою Міністерства національної єдності, заявляє віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

"Заохочення до повернення українців з-за кордону не є основною політикою Міністерства національної єдності. Ключовою політикою є залученість українців, які є за кордоном і залученість українців, які є в Україні", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві.

Він підкреслив, що у держави не існує окремих політик чи економічних програм для українців за кордоном і всередині країни.

"Коли хтось каже, що українці за кордоном матимуть спеціальні умови - це некоректно, тим самим ми створюємо проблему для себе. Я на це точно ніколи не піду і не буду цього пропонувати", - додав віцепремʼєр.

Чернишов також заявив, що основний меседж, який відомство хоче просувати, це те, що українці – це одна родина незалежно від місця проживання.

Крім того, він заявив, що в діяльності міністерства не розраховує на державне фінансування.

"Нове міністерство, грошей під нього немає. Якщо будемо чекати - нічого не відбудеться. Працюємо з донорами. У нас приблизно десяток міжнародних організацій, які будуть фінансувати програми діяльності Міністерства національної єдності", - констатував віцепремʼєр.