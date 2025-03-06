Двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у житлову багатоповерхівку в Харкові, - мер

Двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у житлову багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Підтверджена інформація про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці. Удар прийшовся по технічному поверху" - написав Терехов у своєму телеграм-каналі. Пізніше він додав, що є постраждалі.

"Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки. Двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес", - написав Терехов. За його словами, внаслідок влучання БпЛА пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку. Була невелика пожежа. Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між 9 та технічним поверхами. Крім того, пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2179

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