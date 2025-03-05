Програма безоплатного харчування з вересня буде розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях - Шмигаль

Програма безоплатного харчування в школах буде з вересня розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях, повідомив прем'єр-міністрів Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах забезпечені безоплатними обідами. Наша мета — розширити цю ініціативу на всіх учнів. Плануємо впроваджувати реформу поетапно, аби забезпечити високу якість харчування", - написав Шмигаль у телеграм-каналі по результатам наради щодо розширення програми безкоштовного шкільного харчування

Зокрема, за його словами, з вересня програма буде розширена на учнів 5-11 класів у прифронтових областях.

"Надалі завдання перед міністерствами — розширення інфраструктури шкіл та харчоблоків. Скоординували потребу в коштах та рішення, які необхідні з боку уряду. Продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням усіх учнів по всій країні", - додав прем'єр.