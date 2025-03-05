Події

06:39 05.03.2025

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

1 хв читати
Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп оголосив під час свого звернення до Конгресу у вівторок що він отримав від президента України повідомлення про готовність до переговорів що до мирного врегулювання війни з РФ.

"Сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського… лист, який каже, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоби досягти довготривалого миру… що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа", - сказав президент.

Трамп також на голосив, що президент України виказав вдячність США за надану допомогу та готова до підписання угоди по рідкісним земельним мінералам "в будь-який зручний" для США момент. "Я вдячний йому за цей лист", - додав Трамп.

До цього президент США зауважив, що сотні мільярдів доларів були витрачені США на війну в Україні без всяких задатків.

"Сотні мільярдів доларів було витрачено на підтримку України без всяких задатків. Хочете щоб це продовжувалося іще 5 років?" - заявив він.

Також Трамп звинуватив країни Європи у тому, що вони закуповували енергоносії в РФ. "Європа витратила більше грошей, купуючи російську нафту та газ, ніж на оборону України", - сказав він.

Теги: #трамп #конгрес #угода #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 05.03.2025
США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

08:23 05.03.2025
Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

07:13 05.03.2025
Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

06:59 05.03.2025
Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

06:57 05.03.2025
Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

05:54 05.03.2025
Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

21:26 04.03.2025
Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

17:02 04.03.2025
Трамп представить у Конгресі план мирного врегулювання в Україні – ЗМІ

Трамп представить у Конгресі план мирного врегулювання в Україні – ЗМІ

13:26 04.03.2025
Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр

Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр

23:14 03.03.2025
Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

ВАЖЛИВЕ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

ОСТАННЄ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

5 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп у Конгресі під овації республіканців розповідає про свої рішення у перші тижні на посаді та плани на найближче майбутнє

Мерц проведе з Шольцем переговори про виділення 3 млрд євро додаткової допомоги Україні – ЗМІ

Міністри закордонних справ "великої п'ятірки" ЄС обговорили призупинення допомоги США Україні – МЗС Польщі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА