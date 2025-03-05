Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп оголосив під час свого звернення до Конгресу у вівторок що він отримав від президента України повідомлення про готовність до переговорів що до мирного врегулювання війни з РФ.

"Сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського… лист, який каже, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоби досягти довготривалого миру… що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа", - сказав президент.

Трамп також на голосив, що президент України виказав вдячність США за надану допомогу та готова до підписання угоди по рідкісним земельним мінералам "в будь-який зручний" для США момент. "Я вдячний йому за цей лист", - додав Трамп.

До цього президент США зауважив, що сотні мільярдів доларів були витрачені США на війну в Україні без всяких задатків.

"Сотні мільярдів доларів було витрачено на підтримку України без всяких задатків. Хочете щоб це продовжувалося іще 5 років?" - заявив він.

Також Трамп звинуватив країни Європи у тому, що вони закуповували енергоносії в РФ. "Європа витратила більше грошей, купуючи російську нафту та газ, ніж на оборону України", - сказав він.