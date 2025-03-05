Росіяни провели масовану атаку БпЛА в Одеській області - ОВА

Частина Одеси залишилась без електроенергії води й опалення внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в Телеграм у віторок увечері.

За його інформацією, внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури. "Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється", - написав Кіпер.

Окрім того ОВА повідомила, що ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. Ніхто не постраждав.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8859