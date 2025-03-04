Голова МЗС Фінляндії про мир в Україні: У Європи є унікальна можливість взяти на себе власне майбутнє

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявляє про важливість трансатлантичних зв'язків в контексті шляху до стійкого миру в Україні, але і про необхідність посилення Європою власної оборони.

"У нас в Європі є унікальна можливість взяти на себе власне майбутнє. Це не означає, що ми зробили б це ціною наших трансатлантичних зв’язків. Навпаки, починаючи краще тримати власну вагу, ми зміцнюємо партнерство, таке важливе для обох боків Атлантики", - сказала Валтонен під час виступу в Лондоні на заході "збереження миру на найдовшому кордоні НАТО з Росією", організованому Chatham House 4 березня 2025 року.

Вона відзначила, що зараз настав час європейського лідерства.

"Я очікую, що зустріч у Брюсселі цього тижня призведе до конкретних і значних зобов’язань щодо додаткової підтримки ЄС для України, а також зробить рішучі кроки у напрямку зміцнення європейської оборони…. Ми дійшли до того моменту, коли рішення не повинні бути символічними – вони мають мати наслідки. Дозвольте мені бути абсолютно чіткою: якщо ми не діятимемо зараз, ми заплатимо набагато більшу ціну пізніше", - сказала голова МЗС Фінляндії.

За словами Валтонен, коли ЄС та США разом, вони є незламною силою миру, безпеки та свободи. "Трансатлантичне партнерство історично було міцним – і таким воно повинно залишатися. Президент Трамп, безумовно, правий, що ми в Європі повинні зробити більше для власної безпеки. Але для того, щоб і США, і Європа змогли досягти миру в Україні та зміцнити трансатлантичну безпеку, ми повинні будувати мир через силу альянсів. Це стосується безпеки й оборони, а також глобальної економічної та технологічної конкуренції", - сказала вона.

Голова МЗС Фінляндії відзначила, що переваги будь-якої угоди, яка може виникнути в результаті переговорів, розпочатих між США та РФ, не будуть оцінюватися в день підписання - відтоді їх судитимуть щодня. "Щоб переконатися, що угода є хорошою, США знадобляться ми, європейці. Трансатлантичне партнерство та роль Великобританії", - сказала Валтонен.

Вона також відзначила збільшення витрат у Сполученому Королівстві і країнах ЄС на оборону. "Разом ЄС і Велика Британія мають ВВП майже в десять разів більший, ніж Росія. Ми маємо засоби. Чи є у нас політична воля – це питання пріоритету, а жоден пріоритет не є вищим, ніж забезпечення безпеки наших громадян. Роблячи більше, ніж Європа, ми також показуємо діями нашу цінність як надійного, незамінного трансатлантичного партнера", - додала міністерка.

Вона також відзначила, що не може бути сталого миру без сильної та суверенної України, і "поспішне укладання угоди ціною її змісту та без належного врахування наслідків поставило б під загрозу не лише Україну, але й Європу, і, як наслідок, Сполучені Штати для наступних поколінь". "Нашою метою має бути справедливий, міцний мир, який поважає міжнародне право, включаючи заборону анексії території шляхом застосування сили", - сказала Валтонен.