Події

22:52 02.03.2025

Троє цивільних постраждали через удар ворожого БпЛА у Харкові - ОВА

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Кількість постраждалих через удар ворожого БпЛА по центру Харкова станом на 22:36 зросла до трьох, усім було надано меддопомогу на місці.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/13329

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Теги: #харків #постраждалі #атака #бпла

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