Троє цивільних постраждали через удар ворожого БпЛА у Харкові - ОВА

Кількість постраждалих через удар ворожого БпЛА по центру Харкова станом на 22:36 зросла до трьох, усім було надано меддопомогу на місці.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/13329

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