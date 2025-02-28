Єрмак: без реальних гарантій війна повернеться

Безпека – це не просто слово, без реальних гарантій війна повернеться, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Безпека – це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський бореться за кожного, хто захищає справедливий та довготривалий мир. Також Єрмак подякував тим, хто розуміє, що Україна – це не просто точка на карті.

"Ми дуже дякуємо всьому американському народу за підтримку. Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом", - написав керівник ОП.