Події

17:30 26.02.2025

Сибіга обговорив з Каллас зусилля, спрямовані на підвищення ціни війни для РФ

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Сибіга обговорив з Каллас зусилля, спрямовані на підвищення ціни війни для РФ
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та верховний представник Європейського союзу Кая Каллас (Kaja Kallas) обговорили зусилля, спрямовані на "підвищення ціни війни" для агресора та "посилення самодостатності" України та Європи.

"Я розмовляв з Каєю Каллас щоб подякувати ЄС за його тверду солідарність: Візит керівництва ЄС та Колегії до Києва, Рада ЄС у закордонних справах, 16-й пакет санкцій, спільні дії на Генасамблеї ООН. Ми обговорили зусилля, спрямовані на підвищення ціни війни для агресора та посилення самодостатності України та Європи”, - написав Сибіга в соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося з посиланням на Каллас, міністри закордонних справ країн-членів ЄС широко підтримали її нову ініціативу щодо військової допомоги Україні.

Теги: #каллас #сибіга

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