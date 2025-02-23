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18:39 23.02.2025

Європейський військовий континент в Україні може стати основою майбутніх європейських збройних сил – Зеленський

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Європейський військовий континент в Україні може стати основою майбутніх європейських збройних сил – Зеленський

Об'єднані збройні сили Європи можуть бути збудовані на основі військового контингенту європейських країн, які можуть бути розміщені в Україні, відзначає президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що є в Європі слабкі місця, в європейській безпеці. Це не стосується однієї країни – в цілому. Всі ці слабкі місця були в Україні. Через війну ми багато речей зробили, підняли кількість виробництва, посилили армію, у нас 800 тис. армія – так, через трагедію, через трагедію війни ми це зробили. А європейці знають всі деталі, всі гроші, тощо. Європейцям треба піднімати і вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн, тому що розраховувати треба на себе. І я пропоную ось таку об'єднуючу платформу – Україну - як перший крок до об'єднаної армії Європи", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

За його словами, збройні сили Європи – "це не експеримент, а важливий безпековий пілот", і Україна готова вкластися в його розбудову.

"Цей контингент може бути в Україні. Ми всі будемо працювати разом, будуть напрацювання, ми познайомимо одне одного з технологіями, з дронами, кого треба – навчимо сухопутній війні і як працювати з сучасним ворогом, дуже технологічним ворогом… Я вважаю, що сьогодні є реальний приклад – ми… І на цьому прикладі можна побудувати ці збройні сили, навіть якщо немає поки що нової юридичної моделі", - сказав Зеленський.

"Але на основі контингенту можна це все побудувати. На мою думку, всім прийдеться збільшувати обороноздатність своїх країн. Або це можуть бути союзницькі сили", - пояснив голова Української держави.

"Все це знадобиться – я впевнений - для безпеки. І це спокій, дай Бог, щоб не було жодної війни, але це спокій для всіх", - підкреслив Зеленський.

Теги: #військовий_контингент
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