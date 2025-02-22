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18:08 22.02.2025

Госпіталізований у Римі Папа Римський продовжує лікування, зміг відпочити вночі - Ватикан

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Папа Римський Франциск, який проходить у лікарні лікування від пневмонії, зміг добре відпочити в ніч на суботу, повідомили у Ватикані.

«Папа Франциск добре відпочив», - наводить Vatican News витяги з комюніке Ватикану з приводу самопочуття понтифіка вночі.

При цьому, як зазначає портал, лікарі попереджають, що Франциск ще далекий від одужання.

Так, один із його лікарів у римській клініці «Агостіно Джемеллі», Серджо Альф'єрі, пояснив на пресконференції в п'ятницю ввечері, що курс лікування приносить непогані результати. «Однак якщо ви запитаєте, чи перебуває його життя поза небезпекою, то я відповім: ні», - наголосив лікар.

У січні Папа Римський захворів на бронхіт. Його госпіталізували в клініку «Агостіно Джемеллі» в Римі 14 лютого, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Папі Римському Франциску 88 років.

Теги: #пневмонія #папа_франциск

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