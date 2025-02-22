Події

09:49 22.02.2025

Працівник Укрзалізниці загинув на переїзді в Бориспільському районі від атаки ворожого дрона

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Працівник Укрзалізниці загинув на переїзді в Бориспільському районі від атаки ворожого дрона
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4535

Чоловік 1962 року народження, співробітник Укрзалізниці, загинув унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі Київської області, повідомив керівник Київської військової обласної адміністрації Микола Калашник у суботу вранці.

“Також у Бориспільському районі ліквідована пожежа складських приміщень. Пошкоджені адміністративні будівлі підприємств, школа, дитячий садок, скління квартир багатоповерхового житлового будинку, 5 автомобілів, приміщення 3 магазинів, приватний будинок, більше 20 сонячних панелей та службовий автомобіль поліції”, - написав Калашник у Телеграм.

У Броварському районі, за його словами, пошкоджено приватний будинок.

“Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над допомогою постраждалим унаслідок атаки”, - повідомив керівник обладміністрації.

Теги: #київщина #бпла

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