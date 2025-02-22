Працівник Укрзалізниці загинув на переїзді в Бориспільському районі від атаки ворожого дрона

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4535

Чоловік 1962 року народження, співробітник Укрзалізниці, загинув унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі Київської області, повідомив керівник Київської військової обласної адміністрації Микола Калашник у суботу вранці.

“Також у Бориспільському районі ліквідована пожежа складських приміщень. Пошкоджені адміністративні будівлі підприємств, школа, дитячий садок, скління квартир багатоповерхового житлового будинку, 5 автомобілів, приміщення 3 магазинів, приватний будинок, більше 20 сонячних панелей та службовий автомобіль поліції”, - написав Калашник у Телеграм.

У Броварському районі, за його словами, пошкоджено приватний будинок.

“Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над допомогою постраждалим унаслідок атаки”, - повідомив керівник обладміністрації.